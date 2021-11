Besucherstopp in Helios Bördeklinik verhängt

In der Helios Bördeklinik gilt angesichts der gestiegenen Corona-Zahlen wieder ein Besucherstopp. «Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die Patientinnen und Patienten, aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen», sagte Michael Lange, Klinikgeschäftsführer der Helios Bördeklinik am Dienstag in Oschersleben. Besuche sind nur in dringlichen einzelnen Ausnahmen und nach vorherigem telefonischen Kontakt mit den entsprechenden Stationen möglich. Zudem gilt für alle Besucher die 3G-Regelung: getestet, genesen oder geimpft.

