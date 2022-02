Blick in die Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Besucherzentrum für Unesco-Welterbe in Bernau

Die Architektur ist schlicht. Die Ausmaße des Komplexes sind groß. Vor den Toren Berlins ist ein außergewöhnliches Objekt zu finden: Entstanden in der Bauhauszeit, gehört es heute zum Unesco-Welterbe.

Das Besucherzentrum am Unesco-Welterbe ehemalige Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) in Bernau bei Berlin ist am Freitag offiziell eröffnet worden. Der knapp 500 Quadratmeter große, gläserne Pavillon befindet sich direkt gegenüber dem Komplex aus der Bauhauszeit. Das Besucherzentrum mit Ausstellungsraum und Begegnungsraum informiert über die Geschichte der Anlage.

Mit diesem ambitionierten Neubau erhalte das historische Bauwerk aus der Zeit der Weimarer Republik eine Würdigung, die seinem Unesco-Welterbe-Status gebühre, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD).

Das Bauhaus habe die gesellschaftlichen Auffassungen zu Architektur, Gestaltung und Stadtplanung revolutioniert, sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Die Anlage mit Internat, Schulungsräumen, Lehrerhäusern und Freiflächen habe modernes Wohnen, Lernen und Erholung in einer weitgehend naturbelassenen Landschaft verbunden.

Erbaut wurde die Anlage 1928 bis 1930 unter Leitung von Bauhausdirektor Hannes Meyer. In der Nazi-Zeit wurde der Komplex für Ausbildungszwecke unter anderem von SS und Gestapo zweckentfremdet. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente er bis zur Wende der DDR-Gewerkschaft FDGB als Hochschule. Nach Leerstand und verschiedenen Betreibern wurde er in den 2000er Jahren saniert und 2017 als Unesco-Welterbe ausgezeichnet.

Die Kosten für den Bau des Besucherzentrums belaufen sich auf rund 2,7 Millionen Euro. Etwa 667.000 Euro stellte die Stadt Bernau bereit.