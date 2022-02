Betrüger erbeuten 22.000 Euro: Güstrower Polizei warnt

Die Polizei im Landkreis Rostock warnt aus aktuellem Anlass erneut vor Betrügern, die mit der «Schockanruf-Masche» und einem WhatsApp-Handy-Trick unterwegs sind. Auf diese Weise sind in Güstrow zwei ältere Menschen um insgesamt 22.000 Euro betrogen worden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.

Die Polizei im Landkreis Rostock warnt aus aktuellem Anlass erneut vor Betrügern, die mit der «Schockanruf-Masche» und einem WhatsApp-Handy-Trick unterwegs sind. Auf diese Weise sind in Güstrow zwei ältere Menschen um insgesamt 22.000 Euro betrogen worden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.

So erhielt ein 85-Jähriger einen Anruf, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass seine Tochter einen schweren Unfall verursacht habe. Dabei sei der Enkel schwer verletzt worden. Um die Tochter aus dem Polizeigewahrsam zu holen, solle er Geld als Kaution an einen Boten übergeben. Der Rentner übergab schließlich 13.000 Euro an einen Kurier. Als der Mann am nächsten Tag zum Gericht ging, um die Sache zu klären, flog der Schwindel auf.

Am Montag bekam eine 66-jährige Frau aus Güstrow eine WhatsApp-Nachricht, wobei sich der Absender als ihre Tochter ausgab. Sie könne ihre Rechnungen nicht begleichen, da ihr Handy kaputt sei und das neue Gerät für Bankgeschäfte noch nicht funktioniere. Die Seniorin bezahlte - und büßte rund 9000 Euro ein. Trickbetrüger haben 2021 insgesamt rund drei Millionen Euro im Nordosten erbeutet, etwa ein Drittel mehr als 2020.