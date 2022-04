Ein falscher Bankmitarbeiter hat einen 79 Jahre alten Mann in Flensburg um mehr als 100.000 Euro betrogen. Der Rentner habe am Dienstagnachmittag einen Anruf des angeblichen Sicherheitsbeauftragten seiner Bank erhalten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann habe dem Senior gesagt, dass ungewöhnliche Aktivitäten auf dessen Konten, etwa für einen Autokauf, festgestellt worden seien. Der 79-Jährige meldete sich daraufhin beim Onlinebanking an und gewährte dem Anrufer Zugriff auf seine Konten. Statt die angeblichen Überweisungen rückgängig zu machen, nutzte der Täter die Gutgläubigkeit aus und tätigte Überweisungen von verschiedenen Konten in Höhe von mehr als 100.000 Euro.

Abschließend vermittelte der falsche Bankmitarbeiter den Rentner telefonisch an eine angebliche Polizeistation. Von dort wurde ihm den Angaben zufolge mitgeteilt, dass demnächst die Polizei vorbeikommen würde, um eine Anzeige aufzunehmen. Da niemand kam, rief der Senior schließlich selbst bei der Polizei an und der Betrug flog auf. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Fremden gegenüber keine Angaben über das Vermögen zu machen und niemandem Zugriff auf das eigene Konto zu gewähren.