Betrunkener 15-Jähriger stürzt mit E-Scooter: Verletzt

Ein betrunkener 15-Jähriger ist mit seinem E-Scooter im Landkreis Osnabrück gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Jugendliche hatte Freitagabend in Bad Iburg eine Fußgängerampel an einer Kreuzung überquert und war gestürzt, als er von der Fahrbahn auf den Geh- und Radweg fahren wollte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte und kümmerten sich um den 15-Jährigen. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille fest.

