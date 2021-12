Betrunkener Autofahrer beschädigt fünf Autos

Ein betrunkener Autofahrer hat in Mönchengladbach fünf Fahrzeuge beschädigt. Der 28-Jährige sei in der Nacht zum Mittwoch mit seinem Auto in der Innenstadt unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Promillewert von 2,8. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro.

