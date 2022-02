Betrunkener Autofahrer rast der Polizei bei Etzbach davon

Ein 54 Jahre alter betrunkener Autofahrer ist in Etzbach (Landkreises Altenkirchen) 30 Minuten lang der Polizei davongerast. Der Mann war den Beamten am Sonntagmorgen wegen zu schnellen Fahrens aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten ihn anhalten wollten, trat der Fahrer aufs Gas und floh. Die Verfolgungsfahrt verlief kreuz und quer durch die Ortschaften Fürthen, Hamm (Sieg), Etzbach, Au (Sieg), Oppertsau und Pracht. Der Raser konnte schließlich in Niederhausen gestellt werden. Er hatte keinen Führerschein - und einen Atemalkoholwert von 1,37 Promille. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

