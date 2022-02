Betrunkener bedroht seine Schwester mit einem Messer

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Ein 31-jähriger Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag seine 30-jährige Schwester mit einem Messer im Stadtteil Roter Berg in Erfurt bedroht. Die Schwester konnte jedoch vor ihrem betrunkenen Bruder flüchten, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Auf Grund der Bewaffnung des Mannes waren nicht nur mehrere Streifenwagen im Einsatz, sondern auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes. Zusammen umstellten sie das Haus und nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen den 31-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Ein 31-jähriger Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag seine 30-jährige Schwester mit einem Messer im Stadtteil Roter Berg in Erfurt bedroht. Die Schwester konnte jedoch vor ihrem betrunkenen Bruder flüchten, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Auf Grund der Bewaffnung des Mannes waren nicht nur mehrere Streifenwagen im Einsatz, sondern auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes. Zusammen umstellten sie das Haus und nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen den 31-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.