Betrunkener Fahrer fällt zweimal bei Verkehrskontrolle auf

Die Polizei hat einen betrunkenen Transporterfahrer in Chemnitz gleich zweimal gestoppt. Der 31-Jährige war am Freitagabend zunächst wegen seiner unsicheren Fahrweise von Beamten kontrolliert worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille, auch ein Drogentest war positiv. Bei der Prüfung der Dokumente bemerkten die Beamten, dass gegen den Mann mehrere Fahrverbote bestanden. Gegen Mitternacht fiel der Transporter Polizisten erneut auf, wieder saß der Mann am Steuer. Ein neuer Alkoholtest ergab einen etwas niedrigeren Wert - der mit 1,02 Promille jedoch weiter zu hoch ausfiel. Auch der Drogentest schlug erneut an. Die Polizei behielt dieses Mal den Fahrzeugschlüssel ein.

Die Polizei hat einen betrunkenen Transporterfahrer in Chemnitz gleich zweimal gestoppt. Der 31-Jährige war am Freitagabend zunächst wegen seiner unsicheren Fahrweise von Beamten kontrolliert worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille, auch ein Drogentest war positiv. Bei der Prüfung der Dokumente bemerkten die Beamten, dass gegen den Mann mehrere Fahrverbote bestanden. Gegen Mitternacht fiel der Transporter Polizisten erneut auf, wieder saß der Mann am Steuer. Ein neuer Alkoholtest ergab einen etwas niedrigeren Wert - der mit 1,02 Promille jedoch weiter zu hoch ausfiel. Auch der Drogentest schlug erneut an. Die Polizei behielt dieses Mal den Fahrzeugschlüssel ein.