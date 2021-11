Betrunkener flüchtet vor Polizei: Endstation am Gartenzaun

In der Nacht zum Sonntag ist in Wernigerode ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der 42-Jährige gab Gas, als die Beamten ihm Haltesignale gaben, teilte die Polizei in Halberstadt mit. Die Flucht endete wenig später an einem Gartenzaun. Ein Atem-Alkoholtest ergab 1,93 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

