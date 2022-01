Bewaffneter erbeutet Bargeld bei Tankstellen-Überfall

Ein mit einem Messer bewaffneter Unbekannter hat in Langen eine Tankstelle überfallen. Der vermummte Räuber habe am Freitagabend die 39-jährigen Angestellte bedroht und sich aus der Kasse mehrere Banknoten gegriffen, teilte die Polizei am Samstag mit. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Kassiererin blieb bei dem Überfall unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

