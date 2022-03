Bewaffneter Überfall auf Getränkemarkt: Täterin flüchtet

Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Getränkemarkt in Unterfranken fahndet die Polizei nach einer Tatverdächtigen. Die etwa 35 Jahre alte Frau habe am Mittwochabend den Markt in Kürnach (Landkreis Würzburg) betreten und die Verkäuferin an der Kasse mit einer Pistole bedroht, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Kassiererin rannte demnach sofort aus dem Geschäft und rief lautstark um Hilfe. Daraufhin habe die Täterin den Getränkemarkt verlassen und sei ohne Beute auf einem Fahrrad geflüchtet. Die Polizei suchte den Angaben zufolge unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Polizeihund - bislang aber ohne Erfolg.

