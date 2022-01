Bewohner verreist: Einbrecher stehlen Waffe, Kamera, Schmuck

Unbekannte sind in Göhren-Lebbin (Mecklenburgische Seenplatte) in ein Wohnhaus eingebrochen und haben unter anderem eine Waffe gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, bemerkten die Bewohner den Verlust, als sie am späten Sonntagabend von einem Wochenendausflug zurückkamen. Die Einbrecher hätten sämtliche Räume durchsucht und außerdem Goldschmuck und eine Kameraausrüstung entwendet. Die Pistole war eigentlich in einem Waffenschrank gesichert gewesen. Der Gesamtschaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

