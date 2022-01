BHC-Herren fahren selbstbewusst zur Endrunde nach Düsseldorf

Die Herren des Berliner Hockey-Clubs haben im Viertelfinale gegen Uhlenhorst Mülheim jede Menge Selbstvertrauen getankt. Nun möchten sie beim Final Four in Düsseldorf ihre Siegesserie fortsetzen.

Die Herren des Berliner HC stehen erneut unter den besten vier Hallenhockey-Teams Deutschlands. «Das macht uns sehr stolz. Wir müssen das Selbstbewusstsein jetzt mit ins Final Four nehmen», sagte Trainer Rein van Eijk nach dem 14:10 im DM-Viertelfinale am Samstag gegen Uhlenhorst Mülheim.

Ein Doppelpack von Kapitän Paul Dösch am Ende des dritten Viertels sowie vier weitere BHC-Tore zu Beginn des Schlussabschnitts hatten für eine komfortable 13:8-Führung und damit die Wende zugunsten der Gastgeber gesorgt. «Es war super, wie wir dieses Spiel bestritten haben», sagte van Eijk, dessen Team den elften Saisonsieg in Serie feierte.

Großer Rückhalt beim Staffelsieger der Bundesliga Ost war zudem der dritte Torhüter Mika Schleu. Der 21-Jährige musste das Viertelfinale bestreiten, da die Stammkeeper Jonathan Klages (PanAm Cup mit US-Nationalteam) und Hendrik Rose (Quarantäne) nicht zur Verfügung standen. «Mika hat eine Leistung gezeigt, die so nicht zu erwarten war», lobte van Eijk. Im DM-Halbfinale am kommenden Samstag in Düsseldorf trifft der Finalist von 2020 nun auf den Sieger des Spiels TSV Mannheim Hockey gegen den Harvestehuder THC.

Die BHC-Damen sind hingegen nach dem 2:4 gegen Rot-Weiss Köln aus dem Titelrennen ausgeschieden. Trainer Stan Huijsmans resümierte nach der ersten Saisonniederlage: «Wir hatten den Anspruch zu gewinnen. Wir haben zuletzt gute Schritte gemacht, aber am Ende war Köln mit seinen Kontern effektiver.»

Die Herren der Zehlendorfer Wespen waren beim deutschen Meister Rot-Weiss Köln chancenlos und verloren mit 2:11. Die Wespen-Damen hatten ihre Viertelfinalteilnahme beim Düsseldorfer HC am Donnerstag aufgrund mehrerer Corona-Fälle zurückgezogen.