Nach dem Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Oberbürgermeisterwahl in Laupheim (Kreis Biberach) ist noch nicht über eine erneute Auszählung der Stimmen entschieden worden. Es werde derzeit beraten, wie es angesichts des hauchdünnen Vorsprungs von nur sieben Stimmen für den Wahlsieger Ingo Bergmann (SPD) in der 23.000-Einwohner-Stadt weiter gehe, sagte eine Sprecherin am Montagmorgen. Mit einem Beschluss sei im Laufe des Tages zu rechnen. Routinemäßig würden die 34 ungültigen Stimmen geprüft.