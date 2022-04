Knappes Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Oberbürgermeisterwahl in Laupheim (Kreis Biberach): Ingo Bergmann (SPD) hat die Wahl in der 23.000-Einwohner-Stadt am Sonntag mit einer hauchdünnen Mehrheit von sieben Stimmen gewonnen. Er setzte sich nach dem vorläufigen Endergebnis mit 49,96 Prozent der Stimmen knapp gegen seinen Mitbewerber Kevin Wiest (CDU) durch, wie die Kommune am Abend auf ihrer Internetseite mitteilte. Wiest erhielt 49,87 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,67 Prozent.