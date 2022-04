Eine Motorradfahrerin und ein Autofahrer sind nach einem Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge am Donnerstagmorgen nahe Biedenkopf gestorben. Die 53 Jahre alte Motorradfahrerin sei noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße zwischen Eckelshausen und Kombach ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Marburg mit. Der 87-jährige Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, dort starb er kurz darauf. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei hatte er einen Lastwagen überholt und war dabei mit dem entgegenkommenden Motorrad kollidiert. Die Bundesstraße 62 wurde über drei Stunden lang gesperrt.

