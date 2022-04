Im laufenden Schuljahr besuchen rund 17.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt eine der Europaschulen. Die meisten davon (rund 7600) besuchen die zehn Gymnasien, wie das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mitteilte. An den fünf Sekundarschulen lernen 2100 Schülerinnen und Schüler und an den ebenfalls fünf Grundschulen über 1100 Kinder. Eine Gesamtschule und eine Gemeinschaftsschule werden von rund 1000 beziehungsweise etwa 270 jungen Menschen besucht. Dazu kommen drei berufsbildende Schulen mit knapp 5000 Schülerinnen und Schülern.