Der Roboter «Wilder Paul» schreibt den Nachnamen von Stefanie Hubig: Die Mainzer Bildungsministerin hat bei einer Präsentation neuer Techniken den Startschuss für sogenannte Digitale Berufsbildende Lernzentren gegeben. «Jetzt haben sich zwölf der 102 rheinland-pfälzischen Berufsbildenden Schulen auf den Weg gemacht, um als Digitale Berufsbildende Lernzentren Vorreiter, aber auch Impulsgeber für andere Schulen zu werden», erklärte die Sozialdemokratin am Montag in der Carl Benz Schule in Koblenz.

«Berufsbildende Schulen sind nah an Wirtschaft, Handwerk und Handel und damit naturgemäß ganz vorne dabei, wenn es um moderne Arbeitsmethoden und die Chancen der Digitalisierung geht», ergänzte Hubig. Die Digitalen Berufsbildenden Lernzentren entwickeln nach ihren Worten mit anschaulichen Anwendungen wie etwa Robotik und Mini-Produktionsprozessen «Schule weiter und sorgen dafür, dass ihre Schülerinnen und Schüler bestens auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet sind».