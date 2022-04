Auf dem Meer treibende Flüchtlinge, Vulkanausbruch und Erdbeben: Nach mehr als sechs Monaten auf See sind 33 Jugendliche zurück nach Deutschland gekehrt. «Diese Reise war sehr turbulent», sagte Ruth Merk von der Universität Erlangen-Nürnberg, die das Projekt «Klassenzimmer unter Segeln» seit 14 Jahren leitet. Am Samstag machte der Traditionssegler «Thor Heyerdahl» nach etwa 10.000 Seemeilen bei Kaiserwetter wieder in Kiel fest.