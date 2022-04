Jeder zehnte Studiengang in Sachsen ist ein duales Angebot - dennoch haben sich mit rund 5600 nicht einmal fünf Prozent aller Studierenden für ein solches Studium entschieden. Bundesweit rangiert der Freistaat damit auf Platz 5 im Vergleich der Bundesländer (Stand: 2019). Das geht aus einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung und des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb) hervor, die am Mittwoch in Gütersloh veröffentlicht wurde. Bei einem dualen Studium werden akademische und betriebliche Ausbildung miteinander verbunden.