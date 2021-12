Bildungsministerin: Lehrkräfte nehmen Fortbildungsangebot an

Die Lehrkräfte in Mecklenburg-Vorpommern zeigen laut Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) eine hohe Bereitschaft zur Fortbildung. Wie aus einer Übersicht des Ministeriums hervorgeht, hatten die 953 Veranstaltungen des Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ M-V) insgesamt 15 615 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dabei sei die Nachfrage nach Fortbildungen zum digitalen Lernen durch die Corona-Pandemie enorm gestiegen. So habe das IQ M-V in diesem Jahr 112 Veranstaltungen zu den Schwerpunkten «Medien im Unterricht» und «Informatik» mit 2662 Interessierten angeboten.

Das Institut habe ausschließlich digitale Formate angeboten, die von den Lehrern auch eingefordert worden seien. «Fortbildungen in Präsenz gab es nur, um den Rettungsschwimmer-Nachweis zu erbringen, weil dies nicht anders möglich ist», sagte Oldenburg. Erweitert sei das Fortbildungsangebot durch voraufgezeichnete und jederzeit abrufbare Seminare. Fast 4400 Lehrkräfte hätten das Online-Schulungssystem «Effektiver Distanzunterricht» genutzt.