Bis zu 600 Liter Diesel aus geparkten Baumaschinen abgezapft

Unbekannte sollen auf einer Baustelle in der Nähe von Warlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bis zu 600 Liter Diesel aus abgestellten Baumaschinen abgezapft haben. Der Schaden belaufe sich auf schätzungsweise 900 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Baumaschinen einer Firma aus Niedersachsen seien auf einem Feld an einer Straße in Sichtweite der Ortschaft Warlin abgestellt gewesen. Die Unbekannten hätten die Sicherung der Fahrzeugtanks überwunden. Die Kraftstoffpreise sind zuletzt stark gestiegen und könnten ein mögliches Motiv sein.

