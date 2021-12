Bischöfe machen zu Weihnachten Hoffnung in der Krise

Hannovers Landesbischof Ralf Meister hat den Menschen in seiner Weihnachtspredigt Mut in der Corona-Pandemie gemacht. «Wir leben nicht in der Apokalypse, auch wenn manche politischen Stellungnahmen so klingen, mit: «Alles wird schlimmer» oder «extreme Lage». Wir leben nicht in der Apokalypse, sondern in der Weihnachtszeit», sagte der evangelische Landesbischof am Freitag in der Marktkirche in Hannover. Das sei die Zeit eines radikal neuen Beginns. Apokalyptische Angst verändere kein Verhalten, betonte er. «Das kann nur die Hoffnung. Die Zuversicht auf eine andere Zeit.»

Meister sagte, jedes Jahr gebe es zum Weihnachtsfest eine stille Seite, die vielleicht in den Jahren der Corona-Pandemie besonders intensiv erlebt werde. «Viele Menschen, denen ich begegne, erzählen mir von ihrem Nachdenken. Viel grundsätzlicher sei das, als in den Jahren zuvor.» Die großen Verunsicherungen ließen Menschen neu nach dem Sinn des Lebens fragen. Er mahnte: «Es ist an der Zeit, die Weihnachtsgeschichte zu lesen als eine Geschichte gegen die Angst.»

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode erinnerte angesichts verbreiteter Niedergeschlagenheit und zunehmender Komplexität der Wirklichkeit an den «Glanz des Einfachen» in der Botschaft von Jesu Geburt. Die hoch komplizierte Lage von Gesellschaft, Kirche und Welt könne uns nicht übermächtigen, «wenn wir auf dieses besondere Kind blicken, das sich gerade als Gott, als Höchster den Platz am Rand aussucht, um so alle, die an den Rand geraten sind, in die Mitte zu holen».

Heute sei dieser Glanz zu spüren in den Gesten und Ideen derer, die allen Hindernissen zum Trotz «Gemeinschaft, Zusammenhalt, Sinn und Aufrichtung» schenkten.

Der evangelische Braunschweiger Landesbischof Christoph Meyns sprach den Menschen in seiner Weihnachtspredigt ebenfalls Mut zu - und rief zur Zuversicht trotz der Bedrohung durch die Pandemie auf. Jesu Geburt könne uns berühren, diese Erfahrung hätten Menschen durch alle Zeiten immer wieder gemacht, sagte er im Braunschweiger Dom. Weihnachten sei eine Kraft gegen Angst und Sorgen, Traurigkeit und innere Unruhe, aber auch gegen die Verwerfungen und Aggressionen in unserer Gesellschaft.