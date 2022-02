Bisher geringe Sturmschäden in Sachsen

In Sachsen hat Sturm «Ylenia» in der Nacht zu Donnerstag geringe Schäden hinterlassen. Bäume oder Mülltonnen sind umgefallen und es gab Stromausfälle im Landkreis Bautzen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es entstand dabei kein Sach- oder Personenschaden. In Boxberg im Landkreis Görlitz fuhr ein Autofahrer gegen einen umgefallenen Baum, dabei wurde allerdings niemand verletzt. Teilweise wurden Fahrbahnen durch heruntergefallene Äste oder Mülltonnen blockiert. In Dresden hatte die Feuerwehr elf Einsätze.

