Bei einer Fettexplosion in der Küche einer Bochumer Wohnung ist ein Mensch verletzt worden. Er oder sie habe brennendes Öl in einer Pfanne mit Wasser gelöscht, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit. Nach der Untersuchung durch den Notarzt sei die betroffene Person in eine Klinik gebracht worden. Zu dem Brand kam es im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr erklärte: «Bitte versuchen Sie nicht, Fett- oder Ölbrände mit Wasser zu löschen. Ersticken Sie die Flammen durch Abdecken mit einem Deckel oder mit einer Löschdecke.»

Bei einer Fettexplosion in der Küche einer Bochumer Wohnung ist ein Mensch verletzt worden. Er oder sie habe brennendes Öl in einer Pfanne mit Wasser gelöscht, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit. Nach der Untersuchung durch den Notarzt sei die betroffene Person in eine Klinik gebracht worden. Zu dem Brand kam es im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr erklärte: «Bitte versuchen Sie nicht, Fett- oder Ölbrände mit Wasser zu löschen. Ersticken Sie die Flammen durch Abdecken mit einem Deckel oder mit einer Löschdecke.»