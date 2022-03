An einer Gesamtschule in Bochum ist im Eingangs- und Außenbereich Reizgas versprüht worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben am Freitagmorgen im Stadtteil Hamme mit zahlreichen Rettungskräften vor Ort, um die insgesamt rund 40 betroffenen Schülerinnen und Schüler im Teenageralter zu beruhigen und auf gesundheitliche Beeinträchtigungen zu überprüfen. Sie hätten das Reizgas eingeatmet und zum Teil über Atembeschwerden geklagt, teilte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmittag mit. «Viele waren auf Grund der Situation aber auch extrem aufgeregt und ängstlich.»

An einer Gesamtschule in Bochum ist im Eingangs- und Außenbereich Reizgas versprüht worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben am Freitagmorgen im Stadtteil Hamme mit zahlreichen Rettungskräften vor Ort, um die insgesamt rund 40 betroffenen Schülerinnen und Schüler im Teenageralter zu beruhigen und auf gesundheitliche Beeinträchtigungen zu überprüfen. Sie hätten das Reizgas eingeatmet und zum Teil über Atembeschwerden geklagt, teilte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmittag mit. «Viele waren auf Grund der Situation aber auch extrem aufgeregt und ängstlich.»

Es sei «großflächig Pfefferspray versprüht worden», hieß es weiter. Fünf Schüler seien zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden, die übrigen nach der Betreuung vor Ort von ihren Eltern abgeholt worden. Das Gebäude wurde belüftet. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz laut Feuerwehr beendet.