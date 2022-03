In Wolmirstedt hat ein 39-Jähriger am Samstag im Zuge eines Streits mit einem Vorschlaghammer auf das Schienbein eines anderen Mannes eingeschlagen. Außerdem schlug der Beschuldigte dem Opfer mit der Faust ins Gesicht und flüchtete im Anschluss, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Opfer musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelte den Beschuldigten und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

