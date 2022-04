Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Börde sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin habe in einer Kurve bei Bodendorf in der Nähe von Haldensleben die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Wagen geriet daraufhin ins Schleudern, fuhr in den Graben und stieß gegen eine Böschung. Das Auto überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen.