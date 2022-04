Bei einem Unfall auf der Autobahn 38 sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein 48-Jähriger sei am Sonntagmittag in der Nähe der Anschlussstelle Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) in Richtung Göttingen mit seinem Auto gegen die Leitplanke geprallt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Wagen sei anschließend gegen den Pkw eines 46-Jährigen geschleudert, der sich in der Folge überschlug. Der 46-Jährige, zwei Frauen im Alter von 40 und 81 Jahren sowie drei mitfahrende Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Über den Grad der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Die vier Insassen des Autos des 48-jährigen Unfallverursachers blieben den Angaben zufolge unverletzt.