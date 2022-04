Auf Schloss Hundisburg in Haldensleben können sich Gartenliebhaber bis zum Sonntag bei der dreitägigen Messe «Gartenträume» Inspirationen holen. Dort werden neue Produkte, Gartentrends, Gestaltungsideen und Pflanzen sowie Blumenzwiebeln präsentiert, wie die Veranstalter vorab mitteilten. Auch Gartentechnik und Outdoormöbel spielen eine Rolle. Gartenexperten bieten Beratungen und Vorträge an. Bei der zehnten Ausgabe der «Gartenträume»-Messe in Haldensleben sind floristische Kunstobjekte über das gesamte Gelände verteilt, wie es hieß. Walking Acts, Musik und verschiedene Aktionen sind angekündigt.