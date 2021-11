Bonner Sozialethiker: Karnevalfeiern in Pandemie ist richtig

Der Bonner Sozialethiker Martin Booms hat das Schunkeln und Feiern von Karnevals-Jecken zum Sessionsauftakt als richtig bezeichnet. Man müsse versuchen, wieder in das «normale Leben» zurückzufinden und Wege finden, um auch das «Sozialleben wieder hochzufahren», sagte er am Freitag im «Morgenecho» auf WDR5. In den Hochburgen hatten am Donnerstag Tausende Karneval gefeiert, wobei in den Partyzonen nach 2G-Regel nur Geimpfte und Genesene Zutritt hatten. Der Direktor der Akademie für Sozialethik betonte zur Impfdebatte, man müsse lernen unterschiedliche Auffassungen auszuhalten.

Mit Blick auf die von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich geäußerten Impfbedenken betonte Booms, er teile zwar dessen Auffassung nicht. Kimmichs Haltung verdiene aber Respekt. Er habe sich offen gezeigt, nehme die Pandemie ernst und investiere sogar Geld, um sie zu bekämpfen. Wer «aus Gründen heraus» eine ablehnende Impfhaltung habe, dem dürfe nicht unterstellt werden, ein «Idiot» oder Egoist» zu sein. Eine solche Debatte drohe die Gesellschaft zu schädigen.