Bootskriminalität 2021 nahezu unverändert: Schaden sinkt

Die Zahl der Fälle von Bootskriminalität ist dem Landeskriminalamt zufolge im Jahr 2021 in Mecklenburg-Vorpommern nahezu unverändert geblieben. So seien 237 Fälle zur Anzeige gebracht worden - im Vorjahr waren es 242 Fälle, hieß es am Mittwoch in Schwerin. Der Löwenanteil sei mit 109 Anzeigen erneut auf den Diebstahl von Bootszubehör entfallen.

Häufig entwendet wurden demnach auch erneut kleinere Bootsmotoren, wobei die Zahl der Delikte im Jahresvergleich um zwölf auf 67 sank. Auch bei dem durch die Kriminellen verursachten Schaden gab es einen Rückgang: Mit ungefähr 470.000 Euro an Schadenswert im Jahr 2021 im Vergleich zu 808.000 Euro im Vorjahr fiel dieser deutlich geringer aus.

Wie das Landeskriminalamt zudem mitteilte, häuften sich die Anzeigen vor allem im Inland. Die Behörde vermutet, dass die Binnenseen mehr Gelegenheiten für Diebe bieten.