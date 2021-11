Bouffier: CDU mit Fahrplan für Wahl von Bundesvorsitz

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich zufrieden gezeigt mit den Plänen der Bundes-CDU für die Neubesetzung des Parteivorsitzes. «Damit haben wir einen klaren Fahrplan, wie es mit der Bundespartei weitergehen soll», erklärte er nach Angaben eines Parteisprechers am Dienstag in Wiesbaden. «Der von den Kreisvorsitzenden am Samstag vorgeschlagene Weg wurde heute einstimmig bestätigt, so dass wir nun alle Mitglieder der CDU Deutschlands zur Besetzung des Bundesvorsitzendenamtes befragen werden.»

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich zufrieden gezeigt mit den Plänen der Bundes-CDU für die Neubesetzung des Parteivorsitzes. «Damit haben wir einen klaren Fahrplan, wie es mit der Bundespartei weitergehen soll», erklärte er nach Angaben eines Parteisprechers am Dienstag in Wiesbaden. «Der von den Kreisvorsitzenden am Samstag vorgeschlagene Weg wurde heute einstimmig bestätigt, so dass wir nun alle Mitglieder der CDU Deutschlands zur Besetzung des Bundesvorsitzendenamtes befragen werden.»

Die CDU will ihre personelle Neuaufstellung nach dem Debakel bei der Bundestagswahl mit einem Bundesparteitag am 21./22. Januar in Hannover abschließen. Das hat der Bundesvorstand in Berlin in einer Sondersitzung beschlossen. Die Wahl eines Nachfolgers für Parteichef Armin Laschet ist demnach für den 21. Januar geplant. Zuvor soll es eine Mitgliederbefragung geben. Dieses Votum muss durch einen Parteitag beschlossen werden.