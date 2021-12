Bouffier: Es wird Weihnachtsgottesdienste geben

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geht davon aus, dass die Weihnachtsgottesdienste auch angesichts der teils angespannten Corona-Lage stattfinden können. «Natürlich mit Maske und mit Abstand, aber ich halte das für möglich», sagte er in einem dpa-Interview in Wiesbaden. «Wir haben ja die Situation, dass die Kirchen eine sehr ausgeklügelte Hygienestruktur aufgebaut haben.»

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geht davon aus, dass die Weihnachtsgottesdienste auch angesichts der teils angespannten Corona-Lage stattfinden können. «Natürlich mit Maske und mit Abstand, aber ich halte das für möglich», sagte er in einem dpa-Interview in Wiesbaden. «Wir haben ja die Situation, dass die Kirchen eine sehr ausgeklügelte Hygienestruktur aufgebaut haben.»

Hessen habe in der Corona-Pandemie stets die Linie gehabt, «was in einer Kirche stattfindet, regelt die Kirche selbst», sagte Bouffier, «auch aus Respekt vor dem Staatskirchenrecht.» Das Land gebe lediglich Empfehlungen. Nach seinen Erfahrungen regelten die Gemeinden jeweils vor Ort, wie ein Gottesdienst in der Pandemie gefeiert werden könne.

Es gebe beispielsweise Gottesdienste, die zusätzlich nach draußen übertragen werden. Auch die Frage «Darf gesungen werden?», beschäftige die Gemeinden sehr, einige hätten es so geregelt, dass nur der Chor singt.