Bouffier: umfangreiche Lockerungen der Corona-Regeln

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, viele Corona-Regeln schrittweise zu lockern. Das gilt auch für Hessen.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln angekündigt. Das betreffe zunächst private Treffen für Genesene und Geimpfte sowie ab 4. März auch die Gastronomie und Großveranstaltungen, sagte er am Mittwoch in Wiesbaden nach den Bund-Länder-Beratungen. Es gebe die allgemeine Erwartung, dass die Omikronwelle ihren Höhepunkt erreicht habe und zurückgehe, erläuterte Bouffier.

In einem ersten Schritt soll es keine Beschränkungen mehr geben für Geimpfte und Genesene bei privaten Zusammenkünften, sagte er. Diese neuen Vorgaben gälten, sobald die entsprechende Verordnung in Hessen in Kraft tritt. Bouffier kündigte eine Sitzung des Corona-Kabinetts für kommenden Montag an. Für Ungeimpfte gebe es bei privaten Treffen weiter die bisherigen Einschränkungen.

Die in der Corona-Krise eingeführten 2G-Zugangsbeschränkungen und Kontrollen beim Einkaufen sollen bundesweit enden, wie Bund und Länder beschlossen. Diese Regel hatte die hessische Landesregierung bereits aufgehoben. 2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben.

In einem weiteren Schritt soll demzufolge ab dem 4. März der Zugang zur Gastronomie und Hotellerie nicht nur Geimpften und Genesenen, sondern auch Menschen mit negativem Test (3G) ermöglicht werden. Bei überregionalen Großveranstaltungen - inklusive Sport - soll gelten: im Innenbereich eine Auslastung bis 60 Prozent der Höchstkapazität, maximal 6000 Zuschauer; im Außenbereich bis 75 Prozent der Höchstkapazität, maximal 25 000 Zuschauer.

Nach den Worten von Bouffier sollen am 4. März auch wieder die Diskotheken und Clubs öffnen dürfen - es gelte die 2G plus-Regel. Dies bedeutet, dass für Menschen ohne Booster-Impfung zusätzlich ein tagesaktueller negativer Corona-Test vorliegen muss.