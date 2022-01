Bowlingbahn abgebrannt: 250.000 Euro Schaden

In der Nacht zum Montag ist eine Bowlingbahn in Petersberg im Saalekreis vollständig abgebrannt. Der entstandene Sachschaden liege bei rund 250.000 Euro, teilte die Polizei am Montag mit. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die daneben liegende Gaststätte im Ortsteil Brachstedt verhindern. Die Brandursache war zunächst unklar. Es gab keine Verletzten.

