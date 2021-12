Boxen: Eifert deutscher Meister im Halbschwergewicht

Michael Eifert ist neuer deutscher Meister im Halbschwergewicht. Der 23-Jährige setzte sich am späten Samstagabend in Magdeburg gegen den völlig überforderten Niels Schmidt durch. Eifert schlug seinen neun Jahre älteren Kontrahenten im Maritim Hotel bereits in der dritten Runde k.o. Für den Junioren-Weltmeister ist es der erste Titel im Seniorenbereich. Im zweiten Hauptkampf gewann Roman Fress im Cruisergewicht gegen Adam Usumow, der wegen einer Schulterverletzung in der fünften Runde aufgeben musste.

