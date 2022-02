Ein Fußballspieler ist am Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Boyata und Serdar im Hertha-Training - Spieler in Isolation

Dedryck Boyata und Suat Serdar sind in das Mannschaftstraining von Fußball-Bundesligist Hertha BSC zurückgekehrt. Sowohl Kapitän Boyata nach überstandener Bänderverletzung als auch Serdar nach auskurierter Corona-Infektion absolvierten am Mittwoch das gesamte Trainingsprogramm zum 80-minütigen Auftakt der Vorbereitung auf das Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky), wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilte.

Auch Torhüter Nils Körber kehrte nach seiner Knieprellung auf den Platz zurück. Dagegen trainierten Neuzugang Kelian Nsona sowie Stevan Jovetic individuell. Der Stürmer, der am Sonntag das zwischenzeitliche 1:1 bei der 1:6-Heimniederlage gegen RB Leipzig erzielt hatte, musste aufgrund von Muskelproblemen im Oberschenkel vorzeitig den Platz verlassen. Laut Hertha-Trainer Tayfun Korkut eine Vorsichtsmaßnahme: «Jove war in den vergangenen Partien ein wichtiger Faktor für uns, von daher wollten wir ihn schützen.»

Verzichten musste der 47-Jährige auf die Schlussmänner Rune Jarstein und Oliver Christensen sowie Verteidiger Márton Dárdai, die sich im Aufbau befinden. Zudem fehlte noch Niklas Stark, Lukas Klünter, Maximilian Mittelstädt, Marvin Plattenhardt, Prince Boateng, Jurgen Ekkelenkamp und Dongjun Lee. Diese sieben Profis befinden sich noch in häuslicher Isolation.

Ob einer der mit Corona infizierten Spieler bereits für die Partie im Breisgau infrage kommt, hängt von den weiteren Tests und einer dann folgenden kardiologischen Untersuchung ab. «Das sind ein paar Hindernisse, die wir haben, aber das ist im normalen Leben doch nicht viel anders», sagte Korkut, «es ist eine Herausforderung, aber ich bin guter Dinge, dass wir schnell die Köpfe hochbekommen».