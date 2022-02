BR Volleys siegen in St. Petersburg: Viertelfinale erreicht

Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Champions-League das Viertelfinale erreicht. Am vorletzten Spieltag der Gruppenphase siegte der deutsche Meister bei Zenit St. Petersburg nach großem Kampf und 0:2-Satzrückstand mit 3:2 (24:26, 20:25, 27:25, 25:22, 15:12). Der US-Amerikaner Jeffry Jendryk verwandelte am Mittwoch im Tiebreak den zweiten Matchball zum Überraschungssieg.

Damit stehen die BR Volleys schon vor dem letzten Spieltag mit 14 Punkten als Tabellenerster im Pool D fest. An diesem Donnerstag (17.30 Uhr MEZ) treffen St. Petersburg und BR Volleys an gleicher Stelle erneut aufeinander und schließen die Gruppenphase ab.

In der Sibur Arena der russischen Hafenstadt begegnete der Bundesliga-Tabellenführer dem Favoriten durchweg auf Augenhöhe. Mit guter Annahme minderten die Gäste den Aufschlagsdruck ihres Kontrahenten. Im Angriff verwandelte der überragende Franzose Timothee Carle die Pässe von Zuspieler Sergej Grankin auf meist spektakuläre Weise zu wichtigen Punkten.

Selbst einen 5:10-Rückstand im zweiten Satz steckten die Berliner weg. Beim 16:16 erreichten sie wieder den Gleichstand. Doch beim Stande von 18:18 riss kurz der Faden. St. Petersburg schaffte mit einer 7:2-Punkte-Serie eine 2:0-Satzführung.

Der Widerstand der BR Volleys war aber damit erst richtig geweckt. Im dritten Durchgang erarbeitete sich das Team von Trainer Cedric Enard am Ende durch Ruben Schott bei 24:24 den ersten Satzball, den dritten davon verwandelte Carle. Der Satzgewinn nahm den Berlinern alle Scheu vor dem Gegner. Drei Asse in Folge von Schott sorgten im vierten Abschnitt für eine 23:20-Vorentscheidung.

Im Tiebreak lief Diagonalangreifer Benjamin Patch zu großer Form auf und punktete in wichtigen Phasen. St. Petersburg führte im Entscheidungssatz letztmals mit 6:5, danach bestimmte der Gast über Zwischenstände von 10:6 und 13:10 das Geschehen.