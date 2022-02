BR Volleys treffen auf Düren: «Rhythmus beibehalten»

Die Berlin Volleys befinden sich in der Volleyball-Bundesliga in einer komfortablen Situation. «Rein punktemäßig kann uns nichts mehr passieren», sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Schon vor der vorletzten Partie in der Zwischenrunde daheim gegen die SWD powervolleys Düren am Mittwoch (19.30 Uhr) steht definitiv fest, dass die BR Volleys als Tabellenerster ins Playoff-Viertelfinale einziehen werden.

Die Berlin Volleys befinden sich in der Volleyball-Bundesliga in einer komfortablen Situation. «Rein punktemäßig kann uns nichts mehr passieren», sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Schon vor der vorletzten Partie in der Zwischenrunde daheim gegen die SWD powervolleys Düren am Mittwoch (19.30 Uhr) steht definitiv fest, dass die BR Volleys als Tabellenerster ins Playoff-Viertelfinale einziehen werden.

«Für uns geht es jetzt darum, einerseits den Rhythmus beizubehalten, andererseits aber auch die Kräfte richtig einzuteilen», sagte Niroomand. Allgegenwärtig ist bei den BR Volleys bereits das im März anstehende Champions-League-Viertelfinale gegen Itas Trentino. Darum werden in der Bundesliga gegen Düren und am Samstag zum Abschluss der Zwischenrunde beim VfB Friedrichshafen einige Stammspieler bei den Berlinern geschont.

In der Königsklasse haben die BR Volleys beim 3:0-Erfolg in Novi Sad und mehr noch bei den beiden Tiebreak-Siegen zuletzt bei Zenit St. Petersburg eindrucksvoll ihre Stärken vorgeführt. «Sicher kann man in allen Elementen immer noch Kleinigkeiten verbessern, aber was die Mannschaft gerade in St. Petersburg in Angriff, Annahme und Aufschlag gezeigt hat, das war fast schon phänomenal», schwärmte Niroomand rückblickend und kommt zu dem Schluss: «Auf solch hohem Niveau zu spielen, da blüht doch das Volleyball-Herz auf.»

Als Belohnung für den Auftritt in Russland am Mittwoch und Donnerstag hatte Chefcoach Cedric Enard seinen Spielern drei trainingsfreie Tage gewährt. Zu Wochenbeginn meldete sich auch der zuvor erkrankte Außenangreifer Cody Kessel für das Düren-Spiel gesund zurück. Den Rheinländern zollen die BR Volleys hohen Respekt. «Düren hat ein eingespieltes Team und wird bei der Vergabe des Meistertitels ein gewichtiges Wort mitreden», so Niroomand.