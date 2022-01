Brand auf Feuerwache: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Nach einem Brand auf einer Feuerwache in Schwalbach am Taunus (Main-Taunus-Kreis) hat die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung aufgenommen. Bei dem Feuer in der Nacht auf Mittwoch sei in Rolltor beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Der Brand wurde demnach nach kurzer Zeit gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.

