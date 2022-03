Brand auf Hof: Flammen greifen auf Wohnhaus über

Bei einem Feuer auf einem Hof in Grabenstätt im Landkreis Traunstein ist ein hoher Schaden entstanden. Zunächst brannten am frühen Donnerstagmorgen dort eine Stallung und eine Garage komplett aus, dann griffen die Flammen auf ein Wohnhaus über, wie Polizeisprecher sagte. Der Schaden belaufe sich auf einen sechsstelligen Betrag. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen aber nicht verletzt worden. Die Brandursache war zunächst unklar, die Löscharbeiten liefen am Morgen noch. Die Kriminalpolizei ermittelt.

