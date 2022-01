Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Brand auf unbewohntem Anwesen in Ganderkesee

Brand auf unbewohntem Anwesen in Ganderkesee

Auf einem unbewohnten Anwesen in Ganderkesee ist am späten Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, brannte zunächst ein Anbau auf dem Gelände. Den Angaben zu Folge zogen die Flammen bis auf die Außenseite und das Dach des Hauptgebäudes, ein Übergreifen des Feuers sei aber verhindert worden. Der Anbau sei zerstört worden. Verletzt wurde niemand, das Anwesen war laut Feuerwehr seit einigen Jahren unbewohnt. Da es abgelegen abseits der Straße liege, sei das Gelände schlecht zugänglich gewesen, sagte ein Sprecher.

Auf einem unbewohnten Anwesen in Ganderkesee ist am späten Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, brannte zunächst ein Anbau auf dem Gelände. Den Angaben zu Folge zogen die Flammen bis auf die Außenseite und das Dach des Hauptgebäudes, ein Übergreifen des Feuers sei aber verhindert worden. Der Anbau sei zerstört worden. Verletzt wurde niemand, das Anwesen war laut Feuerwehr seit einigen Jahren unbewohnt. Da es abgelegen abseits der Straße liege, sei das Gelände schlecht zugänglich gewesen, sagte ein Sprecher.