Brand auf Vierseitenhof in Mühlental

Bei einem Brand im Vogtlandkreis ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Aus bisher unbekannter Ursache war am Samstagabend ein Feuer in der Scheune eines leerstehenden Vierseitenhofs in Mühlental ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntagmorgen griffen die Flammen auch auf ein zweites Gebäude über. Rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, die Löscharbeiten dauerten am Sonntagmorgen an.

