In der Nacht hat in Berlin-Kreuzberg ein Auto gebrannt. Menschen wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Wagen parkte demnach in der Reichenberger Straße, als am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache das Feuer ausbrach. Das Auto habe komplett in Flammen gestanden. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht.