Brand in Seniorenwohnheim: Zehn Menschen in Kliniken

Brand Brand in Seniorenwohnheim: Zehn Menschen in Kliniken

Zehn Menschen sind nach einem Brand in einem Konstanzer Seniorenwohnheim in Krankenhäuser gebracht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fing am Samstagnachmittag die Sauna im Keller aus noch ungeklärter Ursache an zu brennen. Einsatzkräfte befreiten die Menschen aus dem Gebäude und brachten sie in umliegende Kliniken. «Überwiegend lagen Verletzungen durch Rauchgas vor», heißt es weiter. Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

Zehn Menschen sind nach einem Brand in einem Konstanzer Seniorenwohnheim in Krankenhäuser gebracht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fing am Samstagnachmittag die Sauna im Keller aus noch ungeklärter Ursache an zu brennen. Einsatzkräfte befreiten die Menschen aus dem Gebäude und brachten sie in umliegende Kliniken. «Überwiegend lagen Verletzungen durch Rauchgas vor», heißt es weiter. Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.