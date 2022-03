Feuerwehr und Kriminalpolizei statt sonntäglicher Ruhe im Parzellengebiet in Bremen: Beim Brand einer Laube sterben drei Menschen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, bleibt zunächst unklar.

Wo sonst bei sonnigem Vorfrühlingswetter die ersten Parzellenbesitzer ihre Gärten bepflanzen, flatterte am Sonntagmorgen ein weiß-rotes Absperrband im Wind. Die Kriminalpolizei ermittelte im Bremer Stadtteil Walle wegen eines Brandes in einem Kleingarten, bei dem drei Menschen in der Nacht ums Leben kamen. Ihre Identität sowie die Ursache für das Feuer blieben bis zum Sonntagnachmittag unklar, wie die Polizei mitteilte.

Die Laube hatte am frühen Morgen in voller Ausdehnung gebrannt. «Das Gebäude lag quasi bereits in Schutt und Asche, als wir ankamen», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Während der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute drei Menschen in dem Gartenhaus, die offenbar alle bereits tot waren. Die Leichen wurden geborgen und am späten Vormittag schließlich abtransportiert.

Zudem wurde ein 29-Jähriger leicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr lag der Mann beim Eintreffen der Einsatzkräfte neben dem brennenden Gebäude und war ansprechbar. Weshalb er sich dort aufhielt, blieb zunächst ungeklärt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Etwa 900 Parzellen gibt es im Kleingärtner- und Gartenheimerverein «Walle» e.V. insgesamt. Andere Grundstücke waren von dem Brand offenbar nicht betroffen.