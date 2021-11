Brand in Altenwohnheim: Ein Bewohner tot

Bei einem Brand in einem Altenwohnheim in Münster ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte in der Nacht zu Dienstag durch eine automatische Brandmeldeanlage in das Wohnheim einer Gesundheitseinrichtung gerufen worden. Die Feuerwehrleute löschten den Brand im Zimmer eines Bewohners, ein Mann konnte allerdings nur noch tot aus dem Raum geborgen werden. Zehn weitere Patienten derselben Wohnanlage wurden nach dem Brand innerhalb der Gesundheitseinrichtung verlegt. Ob sich zum Zeitpunkt des Feuers noch weitere Personen im Zimmer befanden, ist noch unklar - ebenso wie die Brandursache.

