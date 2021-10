Brand in Bäckerei in Remshalden-Grunbach

Brand in Bäckerei in Remshalden-Grunbach

Zu einem Schaden von rund 50.000 Euro hat ein Brand in einer Bäckerei in Remshalden-Grunbach (Rems-Murr-Kreis) geführt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, soll ein defekter Kühlschrank das Feuer ausgelöst haben. Die Feuerwehr habe den Brand am Donnerstagabend schnell gelöscht. Es sei niemand verletzt worden.

Zu einem Schaden von rund 50.000 Euro hat ein Brand in einer Bäckerei in Remshalden-Grunbach (Rems-Murr-Kreis) geführt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, soll ein defekter Kühlschrank das Feuer ausgelöst haben. Die Feuerwehr habe den Brand am Donnerstagabend schnell gelöscht. Es sei niemand verletzt worden.